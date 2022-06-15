Онлайн‑акция «Свеча памяти» приглашает жителей Самарской области к участию

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Онлайн‑акция «Свеча памяти» пройдет в России с 15 по 22 июня. Жителей Самарской области приглашают принять в ней участие.



В России 15-22 июня проведут онлайн-акцию «Свеча памяти», зажечь виртуальную свечу можно на сайте деньпамяти.рф, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».



Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенациональная акция «Свеча памяти» – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. 22 июня – День памяти и скорби, в этот день 81 год назад жизнь почти 200 млн человек разделилась на «до и после». По всем городам разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск на СССР. Так начались 1418 дней, полных подвигов и мужества. Несмотря на все тяготы и лишения, страх и голод, наши предки сделали все, чтобы принести своей стране Великую Победу. Любой желающий может присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти. Благотворительный фонд «Память поколений» выделит на оказание медпомощи ветеранам ВОВ 1 рубль за каждую зажженную свечу.



Сайт онлайн-акции «Свеча памяти» доступен по ссылке: https://www.деньпамяти.рф/