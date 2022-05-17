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Онкобольные из Самары могут воспользоваться бесплатным такси

17 мая 2022 09:52
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Онкобольные из Самары могут воспользоваться бесплатным такси

«Рак» — пугающий диагноз, с которым в России столкнулось около 4 миллионов взрослых. Путь к выздоровлению бывает очень трудным и длинным. На нем встречаются различные испытания, начиная от поиска хорошего врача и заканчивая нехваткой денег на обычные продукты.

Одной из актуальных проблем является чувство слабости, истощения и усталость при прохождении лечения. И у нее есть решение – воспользоваться такси. Но не все могут себе это позволить.  

Однако существуют организации, которые неравнодушны к чужим проблемам и готовы помогать. Одной из таких является Благотворительны фонд «Огромное сердце», который оказывает системную помощь взрослым онкобольным и их близким. Вместе с социальным проектом Яндекса «Помощь рядом» Фонд предоставляет больным онкологией бесплатные поездки на такси до медицинской организации и обратно, а также до аэропорта или места проживания в 25 городах России. И взрослые онкобольные из Самары могут воспользоваться данной возможностью.

Как? Все очень просто. Необходимо заполнить форму на сайте Фонда — https://greatheart.ru/help/taxi
Также, вы можете заказать обратный трансфер от места лечения до дома или гостиницы/от места лечение до аэропорта.
Вы можете это сделать сразу, заказывая такси или оставив отдельную заявку на сайте Фонда — https://greatheart.ru/help/taxi

Помимо бесплатного такси, фонд «Огромное сердце» предоставляет еще 7 видов помощи для онкобольных и их близких:

1. Информационная поддержка. Фонд помогает найти медицинское учреждение и специалиста по конкретному профилю в зависимости от вида онкологического заболевания. При необходимости оплачивает дополнительные консультации и «второе мнение». 

2. Материальная помощь. Оплачивает проживание и компенсирует затраты на проезд для онкобольных, которые приезжают из регионов России в крупнейшие онкоцентры для получения консультаций или лечения.

 

3. Предоставляет продуктовые корзины совместно с партнером СберМаркет, тем онкобольным, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Стоимость такого продуктового набора до 4000 рублей, в него входит все необходимое, начиная от круп, овощей и заканчивая мясом, рыбой.

 

4. Оказывает юридические услуги. Помогает онкобольным и их близким при решении вопросов, связанных с получением различных льгот, урегулированием вопросов с работодателем. 

5. Трудоустройство. Помогает людям с временной или постоянной инвалидностью, полученной из-за онкологического заболевания, найти работу. Партнёры Фонда, у которых есть интересные вакансии с достойной заработной платой, предоставляют работу для людей с инвалидностью.

6. Психологическая помощь. Каждый онкобольной или его близкий может получить 10 бесплатных индивидуальных консультаций в комфортном для него формате. Это могут быть очные консультации в офисе Фонда в Москве, дистанционные консультации онлайн или анонимное письмо психологу на почту —  psyletter@greatheart.ru 

7. Служба Равного консультирования. В рамках данного проекта человек с онкологией может получить от равного консультанта информационную и эмоциональную поддержку, спросить совета у того, кто уже победил рак.

В Фонде вы всегда сможете получить поддержку или наоборот поддержать других людей, которые проходят этот непростой путь, обменяться знаниями и рекомендациями, основываясь на личном опыте. Фонд «Огромное сердце» ежедневно общается со взрослыми, которые столкнулись с онкологией, и помогает им бороться с заболеванием. 

Обратиться за помощью можно по номеру телефона горячей линии — 8 (800) 350-57-85 или *5785 (короткий номер). Звонки принимаются бесплатно по всей России ежедневно с 8:00 до 22:00 по московскому времени.

Каждый может сделать вклад в развитие системной помощи взрослым онкобольным и их близким, помочь Фонду:

1. Подключить пожертвования на сайте Фонда — greatheart.ru 

2. Отправить СМС «Сердце СУММА», где вместо суммы может быть 100,200,500 рублей, которые вы готовы отправить (актуально для клиентов Сбера)

 

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