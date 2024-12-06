Омбудсмен и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Самарской области проведут совместный прием участников СВО

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Уполномоченный по правам человека Елена Лапушкина и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Самарской области Наталья Полянскова проведут совместный прием участников специальной военной операции и их семей.

Прием состоится 18 декабря. Запись по телефону: 8(846)337-29-03 и по электронной почте: Ombudsman.Samara@yandex.ru

(в обращении необходимо кратко изложить ситуацию, указать ФИО, адрес, телефон)

Прием пройдет в филиале фонда «Защитники Отечества»: г. Самара, ул. Демократическая, 57. Стадион «Солидарность Самара Арена». Вход/Гейт 2.