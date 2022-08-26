Ольга Гальцова: "Выездные приемы - это всегда получение правды, которая есть у людей и возможность помочь сообща"

54

Жители города Похвистнево и Похвистневского района, удаленных от областной столицы муниципальных образований, обратились за помощью к Уполномоченному по правам человека Ольге Гальцовой.

Сегодня приемы граждан проходят как в очном, так и в электронном формате, с использованием видеосвязи. Однако личное общение с заявителями позволяет глубже узнать проблему, чтобы подсказать человеку пути ее решения.

- Встречи с людьми, выездные приемы - это всегда получение правды, которая есть у людей и возможность помочь сообща по тем или иным вопросам. Да, порой удивляет недопонимание органами власти наших граждан, жителей сельских территорий, многие из которых очень грамотные, информированные люди, знающие свои права и умеющие их отстаивать. Если человек приходит за помощью - необходимо сделать все, чтобы не оставить один на один со своей бедой, - рассказывает Ольга Гальцова.

На прием обратились 11 человек. Ряд вопросов касался переселения из аварийного жилья. Люди понимают, что, переезжая в новые квартиры, они должны получить жилье, построенное по высокому классу качества, тем более, что строительство контролируют органы власти. Новостройки Похвистнево не вполне отвечают современным требованиям - люди недовольны качеством ремонта и отсутствием благоустройства прилегающей к дому территории. Необходимо привлечь к ответственности застройщика и обязать его снести аварийный дом, оставшийся по-соседству, здание представляет опасность для детей и взрослых. Сотрудники аппарата сразу, во время приема, выезжали по указанным в обращениях адресам, чтобы оперативно представить реальное положение дел в ходатайствах на имя руководителей тех ведомств, которые могут и должны помочь людям.

Продолжение темы защиты жилищных прав граждан - история ветерана боевых действий в Чеченской Республике. Три поколения семьи - 7 человек, включая ребенка, живут в частном доме, площадью всего 36 метров. Ситуацию взял под личный контроль глава района. Дочь ветерана - учитель в сельской школе - имеет право на льготную ипотеку. Граждане получили подробные разъяснения законодательства по своему обращению.

Также жителей Похвистнево беспокоит порядок обращения с твердыми бытовыми отходами, в том числе крупногабаритными и состояние мусорных полигонов.

Были и обращения, связанные с продажей сельхозпродукции с собственных огородов. В городе нет комфортного павильона, а значит и возможности торговать урожаем для поддержки благосостояния семьи. Глава района Юрий Рябов очень долго говорил с людьми, пообещав не только проработать вопрос, но и пригласить правозащитников на скорое открытие торговой площадки для сельчан.

Абсолютно справедливая тема в обращениях граждан, по мнению Уполномоченного, отсутствие павильона для ожидания транспорта на автовокзале. Осуществляются междугородние перевозки, однако люди со всего района вынуждены в любые погодные условия ждать транспорт под открытым небом. О ситуации будет проинформирован Председатель Правительства Самарской области.

Итоги выездного приема были подведены в ходе рабочей встречи Уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой и главы района Юрия Рябова.

- На таких приемах чувствуешь настроение людей, а тот опыт, который есть у меня как Уполномоченного и представителей муниципалитетов при участии правоохранителей, прокуратуры, позволяет быстро найти решение, отсюда - доверие граждан, - подчеркнула Ольга Гальцова.