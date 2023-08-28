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Рабочая неделя Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой началась в главной студии ГТРК «Самара».

Совместно с председателем Избирательной комиссии Самарской области Вадимом Михеевым и председателем Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году Павлом Покровским Ольга Гальцова провела «круглый стол» по соблюдению избирательных прав граждан.

С июня, практически сразу после назначения выборов, в аппарате Уполномоченного по правам человека открылась горячая линия «Выборы-2023», на которую по телефону 8(846)337-29-03 каждый желающий может обратиться вплоть до окончания голосования 10 сентября.

Жалоб нет, в основном справочные вопросы, самый частый - где проголосовать? Именно поэтому Уполномоченный по правам человека всегда говорит о необходимости вручения избирателям приглашений к участию в голосовании.

Идут мониторинговые выезды на избирательные участник. Сотрудники института правозащиты с конца мая уже посетили 194 участковых избирательных комиссий в 20 муниципальных образованиях. Всего в планах посещение 313 УИК.

Напомним, с 8 по 10 сентября 2023 года состоится голосование в рамках избирательных кампаний по выборам губернатора Самарской области, депутатов Думы городского округа Тольятти VIII созыва, депутатов Думы городского округа Сызрань VIII созыва и дополнительных выборов представительных органов в 17 муниципальных образованиях Самарской области в рамках 31 избирательной кампании по 36 одномандатным округам.

Всего в Самарской области 1751 стационарный избирательный участок и 16 - в местах временного пребывания избирателей (аэропорт, железнодорожный вокзал, учреждения здравоохранения).

Телепрограмма, посвященная вопросам подготовки к выборам, выйдет в эфир 3 сентября в 14:00 на канале «Россия – 24», сообщает пресс-служба УПЧ СО.

Фото: пресс-служба УПЧ СО