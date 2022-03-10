Ольга Гальцова посетила пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Самарской области

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10 дней пребывания вынужденных переселенцев в Самарской области: как организован быт людей, какие правовые вопросы требуют решения? - узнала Уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова. Также пункт временного размещения посетили заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Юрьевич Рубежанский и начальник отдела защиты социальных и трудовых прав граждан Алексей Михайлович Исполатовский.

С утра в корпусах детского лагеря «Космос - 2», где оборудован пункт временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, тихо и немноголюдно. Школьники на занятиях – автобусом учеников доставляют в поселок Мирный. Некоторые женщины, которые прибыли с детьми, уже нашли работу.

Гости региона рассказали Уполномоченному, что нужды ни в чем нет, питание, медпомощь организованы, теплую одежду доставили. Если чего-то не достает – доступны рейсы в торговые центры. Скучать не приходится: по вечерам дают концерты артисты филармонии, для детей в сосновом бору залит каток, рады, ведь дома весна, а здесь еще есть снег.

У Светланы Мирошниченко 6 детей и 8 внуков, в Самару приехали младшие дети, причем семья уже была эвакуирована на Волгу, в Ставропольский район, в 2014 году, теперь думают остаться.

- Хлебосольные, добрые, отзывчивые вы, самарцы! Переживаем за мир, но с оптимизмом, благодаря вашей поддержке, смотрим в будущее, - поделилась Светлана.

Многие ждут возвращения в Донецк и Луганск. У Николая Колесника выпускной класс, юноша рассказал, что мечтает хорошо сдать экзамены и поступить на специалиста IT-сферы в Донецкий национальный университет.

- Люди, конечно, волнуются за своих близких, оставшихся дома, но забота, которой они окружены, помогает адаптироваться. Это большая заслуга, в первую очередь, Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Эвакуированные жители ДНР, ЛНР понимают, что их здесь ждали, им помогают во всем, начиная от одежды до связи с родными. Мы тоже постоянно с коллегами на телефоне, знаем, кто и что предпринимает для того, чтобы наши граждане почувствовали себя у нас как дома, - рассказала Ольга Гальцова, Уполномоченный по правам человека.

- Жизнь идет, 8 марта родилась дочка у эвакуированной из ДНР многодетной мамы. Обрадовались все, здесь как одна большая семья, люди дружные. По количеству - в пункте временного размещения «Космос-2» находятся 105 человек, в «Дубках» - 162, больше половины из них дети. Прививаем взрослых – много невакцинированных, оказываем помощь заболевшим. Обеспечили переселенцев сим-картами, открыты банковские счета. Прислушиваемся к пожеланиям и стараемся помогать во всем, – дополнил Олег Рубежанский, замминистра социально-демографической и семейной политики.

На базе отдыха «Дубки», где также побывала Уполномоченный по правам человека, много семей с детьми. С дошкольниками занимаются психологи, педагоги, волонтеры. Студентки Анастасия Голубоярова и Светлана Бескубская готовятся к сессии, они обратились в министерство социальной защиты с просьбой помочь в приобретении нужных гаджетов. Бизнесмен Сергей Владимирович Наумов вручил студенткам планшеты. А еще телефоны – пожилой женщине, чтобы она могла звонить сыну в Горловку и мужчине, инвалиду I группы, для связи с женой.

Ольга Гальцова поблагодарила всех за внимательное отношение к людям и обратила внимание, что к Уполномоченному по правам человека может обратиться каждый для решения самых разных вопросов жизнеустройства.

Фото: УПЧ СО