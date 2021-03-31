Олег Тиньков рассказал о своем самочувствии и борьбе с последствиями лейкемии

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Российский бизнесмен, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал в Instagram о своем самочувствии и борьбе с последствиями лейкемии. У предпринимателя прижился донор (в июле ему провели трансплантацию костного мозга) и поменялась группа крови, однако продолжается аутоиммунная болезнь, передает РБК.



«У меня прижился донор, поменялась группа крови наконец через семь месяцев с В- на А- и стабилизировались показатели. Но у меня продолжается аутоиммунная болезнь: «трансплантат против хозяина» или РТПХ (реакция «трансплантат против хозяина». — РБК)», — написал он.



По его словам, основной удар болезни приходится на кожу, рот и глаза. Бизнесмен ежедневно пьет по 20 таблеток, каждые две недели ему делают полное переливание крови. Как пояснил Тиньков, это новый метод борьбы с реакцией «трансплантат против хозяина», при нем с помощью ультрафиолета убиваются клетки, которые воспринимают организм как врага и атакуют его.



Эффект от лечения должен проявиться через год, поэтому это время предприниматель намерен провести в Лондоне, чтобы иметь доступ к своей клинике.



«Спорт пока пришлось отложить, нет сил <...>. В целом я ОК, но впереди большая реабилитация», — заключил он.

Фото: olegtinkov / Instagram / РБК

