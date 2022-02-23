Олег Бойко почтил память павших героев – защитников Отечества

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Сегодня состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы города Самары, посвященная Дню защитника Отечества.

Защищать свою Родину всегда считалось священным долгом и почетной обязанностью.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко принял участие в торжественном мероприятии и почтил память павших героев – защитников Отечества.

«Сегодня этот праздник объединяет всех, кто своим ратным или мирным трудом служит Отчизне, способствует защите её национальных интересов и укреплению оборонного потенциала», - отмечает начальник Главного управления.

Фото: облМЧС