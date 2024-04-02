Около 3500 самарцев призовут на военную службу этой весной

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В Самарской области стартует весенний призыв. Повестки молодым людям будут доставлять как обычно — по месту регистрации или через работодателя. Призывать граждан региона через портал госуслуг пока не планируется. Об этом рассказал военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин.

— План по призыву — порядка 3500 человек. Это чуть больше, чем в осенний призыв 2023 года. Как правило, план нам всегда удаётся выполнить. Ребят отправляют в разные подразделения, в том числе Президентский полк (25 человек), спортивная рота, научная рота. Есть также небольшое количество молодых людей, которые выбрали альтернативную службу. Продолжим комплектовать казачьи подразделения — это порядка 60 человек из Самарской области. Также в этом году возобновили призыв в погранвойска. Речь не идёт об охране границ новых территорий РФ — это будут восточные и дальневосточные регионы, — рассказал Алексей Вдовин.

По словам военного комиссара, все самарцы, которые пройдут призыв, будут проходить службу на территории РФ. При этом их не будут направлять в Херсонскую область, Донецкую и Луганскую республики. А около 300 человек будут направлены в воинские части на территории Самарской области — то есть, по сути, будут проходить службу почти дома, пишет 63.ру.