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Около 3000 жителей региона пройдут в этом году обучение по нацпроекту «Демография»

21 октября 2024 17:09
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Для обучения доступно более 160 программ.

Бесплатно пройти профессиональное обучение, чтобы стать более востребованным на рынке труда, приобрести новую профессию или повысить квалификацию жителям Самарской области уже не первый год помогает национальный проект «Демография». Он принят по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года обучение по нацпроекту всего пройдут около 3000 человек.  Для обучения доступно более 160 программ.

В Нефтегорском государственном техникуме предлагается два направления – сварщик и электромонтер.

«Третий год работаем по нацпроекту «Демография», - отметил и.о. директора Нефтегорского государственного техникума Алексей Орлов. - Прежде чем предлагать программы для обучения, мы изучили потребности наших предприятий. Такие профессии, как сварщик и электромонтер оказались самыми нужными. Программа рассчитана на 144 часа. В основном у нас обучающиеся - категория 50+, у кого-то есть начальные навыки, у кого-то нет. Но в итоге мы выпускаем специалиста, который может трудоустроиться уже по новой профессии».

В группе электромонтеров обучается одна женщина. Галина Рыкова – мастер малярно-декоративных работ, решила получить еще одну специальность, чтобы расширить спектр профессиональных умений.

«Не считаю, что электромонтер – мужская профессия, - поделилась Галина, - женщины во всех сферах есть и со всем могут справиться. Если есть возможность бесплатно получить новые навыки, чтобы найти новую работу или выполнять дополнительные обязанности на своем предприятии, то нужно ей пользоваться».

Учитывая высокую потребность в кадрах, работодатели все чаще обращаются к возрастным соискателям как к трудовому ресурсу. У многих пенсионеров есть силы и желание работать. И если нужно, они готовы обучиться новой профессии.

«Поначалу было сложно, - рассказал Павел Кривопалов, получающий профессию сварщика, - но сейчас уже втянулись, варим разные швы. Здесь самое главное – практика».

Подробнее о возможностях обучения при содействии службы занятости можно узнать по телефону 8 (800) 302-15-44.

 

Фото:   минтруд Самарской области

Теги: Самара

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