Я нашел ошибку
Главные новости:
Гонки с препятствиями - новый вид спорта, стремительно набирающий популярность в России и по всему миру.
Егор Белоусов из Тольятти стал бронзовым призером чемпионата мира по гонкам с препятствиями
В ходе педагогической августовки озвучили меры поддержки работников отрасли.
В Самарской области состоялась августовская конференция работников образования
В мемориале Анатолия Степанова принимали участие юные мотогонщики из Новосибирска, Балакова, Салавата и Тольятти.
В Тольятти завершились всероссийские соревнования по гонкам на гаревой дорожке
В понедельник, 26 августа, в тестовом режиме запустили трамвайное движение по обновленному участку улицы Ново-Садовой.
28 августа в Самаре будет запущено трамвайное движение по обновленному участку улицы Ново-Садовой
Поскольку действующий в ЕС Закон о цифровых услугах (DSA) не может применяться для арестов и уголовного преследования.
Еврокомиссия: арест Дурова был проведен в соответствии с французским законодательством
Возможность познакомиться с Самарским регионом им подарила выставка «Россия», которая проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года.
Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» впервые побывала в Самарской области
Образовательная программа «Специалист по управлению персоналом» является уникальным продуктом Самарской области.
Около 300 специалистов кадровых служб региональных предприятий пройдут обучение по привлечению кадров
В конкурсе участвует 8 категорий брендов: поселения, традиции и промыслы, персоны, сооружения, даты и события, образы, гастрономия, природа и арт-кластеры.
Самарцев приглашают к участию во Всероссийском молодежном конкурсе «Живое наследие - свежий взгляд»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.6
0.31
EUR 101.61
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин»
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Около 300 специалистов кадровых служб региональных предприятий пройдут обучение по привлечению кадров

26 августа 2024 17:20
200
Образовательная программа «Специалист по управлению персоналом» является уникальным продуктом Самарской области.

В Самарской области начался второй поток обучения специалистов кадровых служб крупных и средних предприятий региона. Образовательная программа «Специалист по управлению персоналом» была разработана министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области, чтобы повысить эффективность работы кадровых служб в условиях, когда свободных вакансий на предприятиях региона значительно больше, чем безработных граждан.

Программа обучения направлена на решение следующих задач: знакомство слушателей с современными технологиями поиска новых сотрудников и сохранения действующего персонала, совершенствование работы специалистов кадровых служб с внедрением принципов бережливого производства.

На открытии обучения с приветственным словом выступила врио заместителя председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

«Предприятия Самарской области сейчас испытывают высокую кадровую потребность. Рынок труда из рынка соискателей превратился в рынок работодателей. В связи со сложившимися условиями необходимо оперативно менять подходы при подборе и управлении персоналом. Думаю, благодаря тем знаниям, которые вы здесь получите, эту задачу удастся решить. Вам нужно научиться и не бояться взаимодействовать с государственными органами, с образовательными организациями, то есть с теми структурами, которые вам помогут привлечь необходимые кадры».

Образовательная программа «Специалист по управлению персоналом» является уникальным продуктом Самарской области. Все учебные модули сформированы по предложениям региональных работодателей. В разработке программы участвовали региональные эксперты. Также своим опытом поделятся представители крупных организаций области. Предусмотрено проведение тренингов, что даст возможность слушателям уже во время обучения выработать тактику внедрения новых методов работы. Особое внимание уделяется информированию работодателей о возможности получить государственную поддержку.

Всего в этом году планируется обучение порядка 300 специалистов по управлению персоналом предприятий и организаций Самарской области.

В регионе по поручению руководителя области Вячеслава Федорищева разрабатывается программа социально-экономического развития, которая будет учитывать, в том числе, вопросы привлечения кадров в губернию. Программа рассчитана на ближайшие 5 лет, принять участие в ее подготовке и формировании может каждый житель области.

 

Фото: Минтруда Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
26 августа 2024  14:02
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
776
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
26 августа 2024  11:50
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
566
начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
26 августа 2024  11:31
Начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
344
Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
25 августа 2024  13:28
Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
786
В регионе проходит второй этап проекта
25 августа 2024  12:46
В регионе проходит второй этап проекта "Команда развития Самарской области"
550
Весь список