Около 300 молодых специалистов получили «подъемные» при трудоустройстве в медучреждения региона в 2022 году

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Около 300 выпускников медицинских вузов и колледжей в этом году получили «подъемные» при трудоустройстве в учреждения здравоохранения Самарской области. Успешной адаптации специалистов способствует предоставление служебного жилья, компенсация ипотечного кредита и другие меры социальной поддержки.

В 2021 году по поручению главы региона размер единовременных выплат для специалистов при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям в год окончания учебного учреждения был увеличен до 200 тысяч рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей — врачей общей практики и врачей в составе бригад скорой помощи — выплата составляет 300 тысяч рублей.

Ряды коллектива детского поликлинического отделения Клявлинской больницы пополнили врачи-педиатры Юлия Кочкина и Ксения Видманова.

«Я выросла в селе Русское Добрино Клявлинского района — мы жили в 40 километрах от районного центра, — рассказывает Юлия. — Медициной заинтересовалась благодаря тете и брату. Они тоже врачи, живут и работают в Клявлинском районе. Я заключила договор о целевом обучении в СамГМУ».

Ксения Видманова также окончила школу в Клявлинском районе и поступила в СамГМУ в рамках целевого набора.

«Это очень интересный опыт — работать с людьми, которых знаешь с детства: коллеги помнят, как я ребенком посещала поликлинику. А во время обучения мы приезжали сюда на практику, — рассказывает врач. — Наша профессия связана с огромной ответственностью. Первые месяцы работы были непростыми: осень — время высокой заболеваемости у детей».

Специалисты отделения оказывают помощь всему детскому населению Клявлинского района.

«У нас 3 врачебных участка. Ведем прием в поликлинике и, конечно, выезжаем к пациентам по всему району — по вызовам для оказания помощи, а также к новорожденным в рамках патронажа, дистанционно контролируем состояние пациентов, — поясняет Юлия Кочкина. — Коллектив у нас дружный, опытный. Я благодарна коллегам: они очень поддержали нас и продолжают помогать».

Также молодые врачи получили единовременные выплаты в рамках участия в программе «Земский доктор». Всего в 2022 году в Самарской области этой мерой поддержки воспользовались 73 специалиста. При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек участники программы получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей, при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, — 1,5 млн рублей.

Кроме того, по поручению губернатора Дмитрия Азарова медработники в селах и малых городах получают компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости — до 600 тысяч рублей. Врачи и средние медицинские работники в возрасте до 40 лет могут в течение 3 лет получать компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита — до 100 тысяч рублей в год.

Медучреждения взаимодействуют с администрацией муниципальных образований по вопросу предоставления дополнительной поддержки новым сотрудникам — выделения жилья служебного найма или компенсации расходов на аренду собственности.

Фото: пресс-служба правительства СО