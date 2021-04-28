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Около 30 госуслуг в регионе планируют предоставлять полностью в электронном виде 

28 апреля 2021 19:02
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Константин Пресняков уверен: человекоцентричность - работа на опережение ожиданий людей.

Сегодня, 28 апреля, в Самаре проходит Всероссийский форум «Проектирование госуправления 4.0». Его участники обсуждают главную тему, заданную Президентом страны Владимиром Путиным в Послании, - создание удобной и понятной для человека системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», внедрение системы социального казначейства, человекоориентированность. 

Открывая пленарное заседание, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что сейчас в регионе прорабатывается идея социального казначейства, чтобы человек мог получать меры государственной поддержки и услуги без лишней бюрократии, беготни за справками по различным ведомствам.

«До того, как идея человекоцентричности станет главным принципом работы органов государственного управления, ещё достаточно много нужно сделать, пройти большой путь. А вот как этот путь пройти, как делать правильные вещи, нам предстоит сегодня обсудить», - отметил губернатор.

В форуме принимают участие представители Аналитического центра при Правительстве РФ, Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, РАНХиГС, органов власти субъектов РФ и др. Всего более двух тысяч человек со всей страны.

Повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, а также ориентацию всего государственного механизма, включая его цифровые сервисы, на потребности гражданина и бизнеса обсудили в онлайн формате спикеры и эксперты трека «Человекоцентричность». Модератором трека выступил директор проектов и программ ПАО «Сбербанк», эксперт, спикер, модератор ВШГУ РАНХиГС, соавтор и редактор доклада «Клиентоцентричный подход в государственном управлении», председатель экспертного совета, член жюри и методического комитета конкурса «Проектный руководитель» Александр Ожаровский.

Заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков отметил, что при оказании госуслуг необходимо стремиться к проактивности,  возможности получить обратную связь. Константин Пресняков уверен: человекоцентричность - работа на опережение ожиданий людей.

«К 2024 году 95% социально-значимых услуг должны перейти полностью в электронный вид согласно национальному проекту «Цифровая экономика». Это 169 самых востребованных, массовых услуг, из них 101 – региональная. Уже в этом году в Самарской области планируется предоставлять полностью в электронном виде около 30 государственных услуг. Мы сегодня выстраиваем инфраструктуру, которая позволит из любого города, села получить госуслуги качественно, быстро и без личного присутствия», - рассказал В. Пресняков. 

Руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) Татьяна Журавлева одним из приоритетов обозначила вовлечение жителей в решение вопросов благоустройства, развития города и городской среды, а также человекоориентированность реализуемых на территориях проектов. «Благоустройство – это всегда конкретный парк, двор. И главная задача - всех объединить и сделать так, чтобы все были услышаны, довольны реализацией», - считает эксперт. 

В Самарской области активность жителей получила новое воплощение через губернаторскую программу "СОдействие", реализация которой началась в конце 2017 года. Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что поддержку получают те проекты, в реализации которых участвуют сами жители.

"Самое ценное и дорогое - активность и талант людей. Нам нужно вовлечь людей в позитивные преобразования, а для этого необходимо доверие между властью и населением. Мы стараемся не подводить людей - делаем то, что обещали", - отмечал глава региона.

Как раз сейчас в Самарской области проходит голосование за благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Благодаря принципиальной позиции главы региона в губернии за последние несколько лет обустройство придомовых территорий, парков, общественных пространств проходит с учетом мнения и под контролем общественников. С учетом мнения и пожеланий граждан в регионе за 3 года благоустроено более 1000 дворовых территорий и 470 общественных пространств. До 30 мая жителям предстоит решить какие локации преобразятся в 2022 году.

Спикеры и эксперты трека обсудили многие аспекты того, как сделать государство более человекоцентричным, в том числе и стандарты этого процесса. Все это позволит создать такую систему государственного управления, при которой человек сможет пользоваться услугами и сервисами, не выходя из дома, и активно участвовать в общественной жизни.

 

Теги: Форум человекоцентричность

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