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️Около 130 жителей и гостей региона в Струковском саду приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи

1 августа 2025 17:25
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Участники акции на практике освоили жизненно важные навыки под чутким руководством опытных специалистов.

Участники акции на практике освоили жизненно важные навыки под чутким руководством опытных специалистов.

В ходе занятия гости узнали:
как правильно проводить сердечно-лёгочную реанимацию
измерять сатурацию с помощью пульсоксиметра, а также определять пульс без специальных приборов.
как эффективно останавливать кровотечения
накладывать жгут и фиксировать конечности при переломах.

Всего в мастер-классе приняли участие около 130 жителей и гостей региона. Все желающие проверили, как хорошо они знают основы оказания первой помощи, приняв участие в викторине. Победители получили полезные призы. Кроме того, участники мероприятия узнали, как простые меры профилактики могут снизить риски онкологических заболеваний.

«Мастер-класс по первой помощи организован молодежным комитетом Самарской региональной общественной организации медицинских сестер при участии медицинских работников, в том числе Самарского областного клинического онкологического диспансера. Этими навыками должен владеть каждый, чтобы уметь правильно оказать первую помощь своим близким. Все желающие могут обучиться способам оказания неотложной помощи в Институте сестринского дела СамГМУ и Центре медицины катастроф», - рассказала главная медицинская сестра Самарского областного клинического онкологического диспансера, Президент СРООМС Вероника Пятикоп.

Мероприятие организовано Самарской региональной общественной организацией медицинских сестер совместно с Самарским областным клиническим онкологическим диспансером и Самарским областным центром медицины катастроф при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

Специалисты напоминают, что забота о своем здоровье – залог высокого качества жизни и активного долголетия.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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