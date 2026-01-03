Ограничено движение транспорта на М-5 «Урал» с 1111 км по 1144 км

Введение временного ограничения движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на М-5 «Урал» с 1111 км по 1144 км.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор» введено полное ограничение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Оренбург с 1111 км по 1144 км (м.р. Сергиевский, м.р. Исаклинский).

Ограничение действует до 4 января, 10:00. Срок может быть продлён, если неблагоприятные погодные условия сохранятся.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: pxhere.com