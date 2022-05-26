ОГИБДД: по улице Ново-Садовая будет ограничено движение транспорта

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В настоящее время ведутся работы по строительству транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовая и Советской Армии. В связи с необходимостью укладки верхнего слоя асфальта на проезжей части, 28.05 и 29.05 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Ново-Садовая от ул. Потапова до ул. Советской Армии, движение транспорта будет осуществляться по дублёру ул.Ново-Садовой.

Госавтоинспекция просит участников движения с пониманием отнестись к введению временных ограничений, быть взаимовежливыми и соблюдать требования Правил дорожного движения! Пожалуйста, выбирайте маршрут движения заблаговременно с учетом осложнения дорожной обстановки!