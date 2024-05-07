Официальные представители Китая и Сербии поблагодарили Самарскую область за проведение II Международного антифашистского форума «Гитары в строю»

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Официальные представители Китая и Сербии поблагодарили Самарскую область и губернатора Дмитрия Азарова за проведение II Международного антифашистского форума «Гитары в строю».

В направленных главе региона обращениях отмечена значимость форума в борьбе с нацизмом и укреплении сотрудничества стран.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо от имени Генерального консульства КНР в Казани и от себя лично поздравил Дмитрия Азарова и всех жителей Самарской области с успешным проведением форума «Гитары в строю»:

- Защита достижений Всемирной антифашистской войны, международного правосудия и справедливости, поддержание международной системы с центральной ролью ООН и международного порядка, основанного на международном праве, являются общей ответственностью мирового сообщества, включая Китай и Россию. Рад отметить участие китайских певцов в ходе Международного антифашистского форума «Гитары в строю», продемонстрировавших богатство и разнообразие культуры Китая.

От имени Посольства Республики Сербия в Российской Федерации организаторов и участников форума приветствовала Советник-посланник Гордана Божич. В своем обращении она подчеркнула, что форум проводится в канун Великой Победы во Второй мировой войне:

- Очень рады за то, что среди участников данного форума есть и артисты из Сербии и что вместе будем вспоминать о всех тех, кто сражался на поле боя и завоевал победу для народов наших братских стран. Считаю особенно важным именно сегодня напомнить всему миру об опасности от идеологии нацизма, которая унесла миллионы жизней свободолюбивых людей, ставших навсегда частью нашей общей исторической памяти.