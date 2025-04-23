Официальная информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области

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Управление по вопросам миграции информирует, что у иностранных граждан осталось 7 дней ,чтобы узаконить свое нахождение на территории Российской Федерации. В этом случае они будут исключены из реестра контролируемых лиц.

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 1126 иностранные граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, по 30 апреля 2025 года могут обратиться для урегулирования своего правового положения в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.

Решить вопрос об урегулировании правового положения после 1 мая 2025 года будет невозможно. С этой даты в отношении иностранцев, не урегулировавших свой правовой статус, будут применяться все предусмотренные законом меры, связанные с высылкой, а также с запретом на въезд в Российскую Федерацию в будущем.

Фото: ГУ МВД СО