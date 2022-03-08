Офицеры СК СО поздравили участницу Великой Отечественной войны с Международным женским днем

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Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Танишеву Нину Степановну с Международным женским днем.



"Нина Степановна прошла сложный жизненный путь и всегда достойно преодолевала все тяготы и невзгоды. Начало войны она встретила ученицей 10 класса школы в далеком Архангельске, после уроков помогала ухаживать за ранеными красноармейцами Карельского фронта. Будучи совсем юной девушкой, она не только выполняла любую работу, которую ей поручат, но и помогала солдатам писать письма родным. После окончания школы Нина Степановна поступила в медицинский институт и вплоть до окончания войны работала в госпитале, позже уже в мирное время долгие годы трудилась врачом на благо жителей Самарской области", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



Сотрудники следственного управления от всей души поблагодарили Нину Степановну за подвиг, совершенный ради мирного неба над головой, и пожелали ей здоровья и благополучия. Ветеран поблагодарила офицеров за проявленное внимание и отметила, что, не смотря на почтенный возраст, полна сил и энергии.

Фото: СУ СКР СО