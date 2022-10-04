Офицеры ОМОН «Утес» пообщались с самарскими студентами и школьниками

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Сотрудники ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области встретились с воспитанниками нескольких образовательных учреждений областного центра. Встреча проходила в канун профессионального праздника специальных подразделений — Дня образования отрядов мобильных особого назначения. Офицеры «Утеса» провели для школьников и студентов специальные уроки мужества. В ходе занятий юным жителям Самарского региона рассказали о том, какие задачи на современном этапе стоят перед войсками правопорядка и чем занимаются сотрудники специальных подразделений Росгвардии. В ходе разговора школьникам и студентам поведали о героях. Тех, кто охраняя общественный порядок и общественную безопасность, не жалел самого главного - жизни.

Рассказы бывалых спецназовцев произвели на подростков большое впечатление. Поэтому закономерным итогом каждого занятия становился вопрос, который единодушно задавали все: как попасть служить в ОМОН? Школьники и студенты благодарили сотрудников специального подразделения за то, что нашли время и организовали интересную встречу. Они передали сотрудникам Росгвардии сувениры, детские рисунки и письма, в которых воспитанники клуба благодарят их за службу и желают успехов при выполнении служебных задач.

- Мы живем в интересное, с точки зрения истории, время. И поддержка подрастающего поколения, которую на таких встречах ощущают наши сотрудники, вселяет в них уверенность. Веру в то, что они занимаются по-настоящему важным и нужным делом. Такая, поистине, всенародная поддержка помогает нам обрести по-настоящему невероятную силу, - подчеркнул командир ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Алексей Теряев.