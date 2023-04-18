Офицер Росгвардии стала победителем тольяттинского фестиваля-конкурса талантов

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Начальник клуба Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии лейтенант Елена Гнатиенко стала победителем в номинации «Художественное слово» городского фестиваля-конкурса талантов «Вот и слава пришла!».

Данный фестиваль проводится в Тольятти уже 11 год. Все желающие участвовать в масштабном событии городской культурной жизни демонстрируют свои таланты в разных жанрах: хореография, вокал, театр, художественное слово, оригинальный жанр.

Выступление Елены Гнатиенко, читавшей авторское стихотворение, посвященное взаимоотношению поколений, покорило не только публику, но и компетентное и беспристрастное жюри, в состав которого вошли представители культурной элиты Автограда. Офицер Росгвардии единогласным решением получила «Гран-при» фестиваля и главный приз: сертификат на участие в программе «Тольятти в деталях», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области