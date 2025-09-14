Одной из площадок, посвященных Дню города, стала фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»

193

Одной из площадок, посвященных Дню города в 2025 году, стала фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара», организованная при сотрудничестве информационного агентства и администрации города Самара. Она открылась на площади Куйбышева накануне и объединила 36 фотографий города от военных лет до 1991 года. В числе гостей выставку посетил глава города Самара Иван Носков.



«Эта фотовыставка – уникальная возможность увидеть историю нашего города глазами талантливых фотографов ТАСС. Не постановочные фотографии, а именно такие живые кадры лучше всего передают дух советского Куйбышева, в котором жили бабушки и дедушки сегодняшних самарцев. Уверен, каждый найдет здесь что-то свое: взрослые – воспоминания о детстве, школьники и молодежь – интересные детали городских локаций. Благодарю агентство ТАСС за такой подарок Самаре к 439-летию и приглашаю всех жителей обязательно познакомиться с этой экспозицией», – сказал глава города Самара Иван Носков.



Открывает выставку фотография Алексея Брянова от 5 ноября 1971 года, на которой запечатлено торжественное открытие Монумента Славы, воздвигнутого в честь подвигов героев Октября, Гражданской и Великой Отечественной войны. Далее представлены фотографии военного парада и демонстрации трудящихся в честь 24-летия Октябрьской революции в 1941 году, кадры с праздника урожая в 1968 году, уличная торговля, такие знаковые события, как открытие Куйбышевского метро и запуск крупнейшей ГЭС, кадры с жителями города – школьниками и студентами, работниками предприятий, учеными, артистами, преподавателями и т.д.



«В годы Великой Отечественной войны Брест и Самара внесли большой вклад в нашу общую Победу над фашизмом. Оба они стали символами стойкости советского народа, в обоих городах бережно хранится память о событиях 1941-1945 годов. Всегда интересно смотреть кадры тех времен, запоминаются те, где изображены люди, возродившие наши города. Никто не забыл и ничто не забыто», – сказал заместитель главы администрации Ленинского района города Бреста Республики Беларусь Григорий Кондратиковский.



Фотовыставка приурочена также и к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Федор Кислов и Марк Марков-Гринберг запечатлели будни Великой Отечественной, на снимках Алексея Брянова, Юрия Белозерова, Николая Никитина и других фотокорреспондентов агентства – десятилетия, когда Куйбышев стал кузницей кадров для авиационной и ракетно-космической отраслей.



Фотовыставка доступна для всех желающих и расположена слева от Самарского областного театра оперы и балета. 0+

Фото: администрация Самары