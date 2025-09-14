Я нашел ошибку
Главные новости:
В 20:00 все избирательные участки закрылись, и члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей. 
Самара избирком: явка на 18:00 14 сентября
Она открылась на площади Куйбышева накануне и объединила 36 фотографий города от военных лет до 1991 года.
Одной из площадок, посвященных Дню города, стала фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
В этом году свои площадки здесь представили 50 представителей малого и среднего бизнеса. 
Сегодня на площади Куйбышева работала выставка «Сделано в Самаре»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С.
15 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +20°С
Сегодня вечером на площади Куйбышева выступит сводный духовой оркестр Всероссийского фестиваля «На сопках Маньчжурии» из 500 музыкантов.
В День города в Самаре продолжились мероприятия фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Краснодар".
На "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" обыграли "Сочи" - 2:0
Для таких «первопроходцев» - старших школьников и студентов в Самаре подготовлены памятные сувениры.
«Мои первые выборы»: более 11 тысяч молодых самарцев  впервые проголосовали на выборах
Решение принято администрацией Самары совместно с силовыми структурами.
В Самаре отменили вечерний фейерверк после концерта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Одной из площадок, посвященных Дню города, стала фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»

14 сентября 2025 19:34
193
Она открылась на площади Куйбышева накануне и объединила 36 фотографий города от военных лет до 1991 года.

Одной из площадок, посвященных Дню города в 2025 году, стала фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара», организованная при сотрудничестве информационного агентства и администрации города Самара. Она открылась на площади Куйбышева накануне и объединила 36 фотографий города от военных лет до 1991 года. В числе гостей выставку посетил глава города Самара Иван Носков. 

«Эта фотовыставка – уникальная возможность увидеть историю нашего города глазами талантливых фотографов ТАСС. Не постановочные фотографии, а именно такие живые кадры лучше всего передают дух советского Куйбышева, в котором жили бабушки и дедушки сегодняшних самарцев. Уверен, каждый найдет здесь что-то свое: взрослые – воспоминания о детстве, школьники и молодежь – интересные детали городских локаций. Благодарю агентство ТАСС за такой подарок Самаре к 439-летию и приглашаю всех жителей обязательно познакомиться с этой экспозицией», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Открывает выставку фотография Алексея Брянова от 5 ноября 1971 года, на которой запечатлено торжественное открытие Монумента Славы, воздвигнутого в честь подвигов героев Октября, Гражданской и Великой Отечественной войны. Далее представлены фотографии военного парада и демонстрации трудящихся в честь 24-летия Октябрьской революции в 1941 году, кадры с праздника урожая в 1968 году, уличная торговля, такие знаковые события, как открытие Куйбышевского метро и запуск крупнейшей ГЭС, кадры с жителями города – школьниками и студентами, работниками предприятий, учеными, артистами, преподавателями и т.д.

«В годы Великой Отечественной войны Брест и Самара внесли большой вклад в нашу общую Победу над фашизмом. Оба они стали символами стойкости советского народа, в обоих городах бережно хранится память о событиях 1941-1945 годов. Всегда интересно смотреть кадры тех времен, запоминаются те, где изображены люди, возродившие наши города. Никто не забыл и ничто не забыто», – сказал заместитель главы администрации Ленинского района города Бреста Республики Беларусь Григорий Кондратиковский.

Фотовыставка приурочена также и к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Федор Кислов и Марк Марков-Гринберг запечатлели будни Великой Отечественной, на снимках Алексея Брянова, Юрия Белозерова, Николая Никитина и других фотокорреспондентов агентства – десятилетия, когда Куйбышев стал кузницей кадров для авиационной и ракетно-космической отраслей.

Фотовыставка доступна для всех желающих и расположена слева от Самарского областного театра оперы и балета. 0+

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 20:00 все избирательные участки закрылись, и члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей. 
14 сентября 2025, 20:03
Самара избирком: явка на 18:00 14 сентября
В 20:00 все избирательные участки закрылись, и члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей.  Выборы в Самарской области
182
В этом году свои площадки здесь представили 50 представителей малого и среднего бизнеса. 
14 сентября 2025, 19:03
Сегодня на площади Куйбышева работала выставка «Сделано в Самаре»
В этом году свои площадки здесь представили 50 представителей малого и среднего бизнеса.  Общество
174
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С.
14 сентября 2025, 18:40
15 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +20°С
15 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +20°С Экология
187
В центре внимания
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
389
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
324
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
315
Самара отмечает День города
13 сентября 2025  18:35
Самара отмечает День города
593
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
582
Весь список