Одна из холодильных камер в  "Перекрестке" на улице Солнечной закрыта на карантин по АЧС

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Камера №37 в "Перекрестке" на улице Солнечной, 60 заражена вирусом африканской чумы свиней. Об этом говорится в Постановлении Губернатора от 6 февраля.

На время карантина запрещено приближаться к камере посторонним лицам, кроме спецперсонала, выполняющего технологические операции и специалистов ветеринарной службы для проведения противоэпизоотических мероприятий. Также нельзя реализовывать мясо из данной камеры и загружать в нее продукцию животноводства.

Ограничительные меры действуют с 6 февраля 2021 года до завершения карантинных мероприятий.

Фото из открытых источников