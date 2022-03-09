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Один из пострадавших при разгерметизации емкости с битумом в Пензе находится в реанимации

9 марта 2022 17:56
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Всем пострадавшим оказывают медпомощь в полном объеме.

Один из пострадавших в результате разгерметизации емкости с битумом, произошедшей в среду на территории предприятия в Пензе, находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

"В результате происшествия пострадали восемь человек, из которых семь находятся в отделениях стационара областной клинической больницы имени Бурденко, в реанимации - один человек. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме", - отметил глава региона.

По его словам, семьям двоих погибших в результате ЧП будет оказана помощь. "Выражаю искренние соболезнования членам семей погибших и пострадавших. Им будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь", - написал Мельниченко.

Утром в среду в Пензе произошла разгерметизация отдельно стоящего резервуара с битумом объемом 2 тыс. кубометров на территории предприятия на ул. Антонова. В результате ЧП погибли два человека, еще восемь были доставлены в больницу. По данному факту прокуратура начала проверку.

 

Фото:   58.mchs.gov.ru

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