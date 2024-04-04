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Один из наибольшее пострадавших от паводка населенных пунктов в регионе Большая Глушица 

4 апреля 2024 20:33
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На сегодняшний день в Большой Глушице подтоплено 316 жилых домов с приусадебными участками.

Паводковая ситуация в Самарской области остается сложной. Большая вода пришла во многие районы региона. Один из наибольшее пострадавших населенных пунктов Большая Глушица в Большеглушицком районе.

В результате повышения температуры воздуха, активного снеготаяния и последующего подъёма уровня воды в реке Большой Иргиз там произошло подтопление 14 жилых домов и 37 приусадебных участков. На территории сельского поселения был введен режим «Чрезвычайная ситуация».

На сегодняшний день в Большой Глушице подтоплено 316 жилых домов с приусадебными участками.

15 человек, в том числе 6 детей, размещены в пункте временного размещения на базе культурно-оздоровительного центра «Космос».

На месте ЧС находится оперативная группа и временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов.

Личный состав Волжского спасательного центра МЧС России также оказывает помощь пострадавшему населению.

Для мониторинга паводковой обстановки применяются беспилотные авиационные системы.

Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено 57 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек и 14 единицы техники.

 

Фото:   МЧС СО

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