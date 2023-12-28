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Очередной рейд по пиротехнике прошел в Самаре

28 декабря 2023 09:32
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Очередной рейд по пиротехнике прошел в Самаре

Сотрудниками Главного управления МВД России по Самарской области и территориальных Органов внутренних дел осуществляются профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в сфере реализации пиротехнических изделий.

В ходе проверочных мероприятий в Самаре на территории рынка, распложенного на ул. Ташкентской в Кировском районе, сотрудниками полиции выявлены факты реализации пиротехнических изделий без сертификатов соответствия

и осуществления незаконной предпринимательской деятельности, в отношении продавца составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 14.2 КоАП РФ, из незаконного оборота изъято 43 единицы пиротехнических изделий на сумму около 7 000 рублей.

В Тольятти в торговой точке на ул. Комсомольской также выявлен факт реализации пиротехнических изделий без сертификатов соответствия и осуществления незаконной предпринимательской деятельности, в отношении женщины продавца составлены протоколы об административных правонарушениях, из незаконного оборота изъято более 74 единицы пиротехнических изделий на сумму порядка 9 000 рублей.

Профилактические мероприятия проводятся на систематической основе.

Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи 500 рублей до 2000 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой;

на должностных лиц – от 3 тысяч до 4 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой, на юридических лиц – от 30 000 до 40 000 с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

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