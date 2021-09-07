Очередной пресс-тур проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» пройдет в «Богатырской Слободе»

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8 сентября состоится четырнадцатый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке областного Правительства. Цель проекта – наглядно, интересно и современно рассказать о туристическом потенциале Самарской области.

Еженедельно на протяжении трех месяцев участники пресс-туров покоряли горы Самарской Луки, изучали флору и фауну Жигулевского заповедника, знакомились с историей муниципальных районов, сплавлялись по рекам, ходили под парусом и рассказывали о новых туристических точках притяжения нашей области.

В этот раз журналисты и блогеры отправятся в духовно-культурный кремль «Богатырская Слобода», который представляет собой необыкновенный архитектурный комплекс, строящийся по традициям деревянной древнерусской крепости Х-ХII веков. Расположен уникальный комплекс в живописном месте Жигулёвских гор национального парка «Самарская Лука» на берегу красавицы реки Усы (притока р. Волги). Представители «Богатырской Слободы» подготовили насыщенную туристическую программу, в которой расскажут обо всех возможностях площадки. Журналисты и блогеры убедятся, что в «Богатырской Слободе» есть не только рекреативные возможности, восхищающие необыкновенной жигулевской природой, но также созданы условия для того, чтобы окунуться в былинную жизнь святорусских богатырей.