Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена
В финале встретились самарские рапиристы братья Бородачевы — Кирилл и Антон. Победу в решающем поединке одержал Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы - призеры первых всероссийских соревнований нового сезона
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре

27 октября 2025 17:14
122
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.

Состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Самарской области. На хакатоне, который проводился 23-24 октября на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, приняли участие более 150 представителей ИТ-сообщества региона.

Поздравить и наградить победителей пришли заместитель министра науки и высшего образования Самарской области Сергей Урюпин, региональный директор Блока Технологии ПАО Сбербанк Александр Баутин.

«Мероприятия такого рода помогают привлекать больше студентов и школьников к участию в событиях, связанных с информационными технологиями. Это дает им возможность попробовать свои силы, обменяться опытом и решить действительно важные задачи. Часто бывает, что стандартные подходы не дают результата, и требуется свежий взгляд, который может предложить молодежь. Школьники и студенты обладают незамутненным мышлением, что позволяет им находить нестандартные решения. Конкурентный характер таких мероприятий стимулирует участников быстро достигать поставленных целей и получать результаты», – прокомментировал заместитель министра науки и высшего образования Самарской области Сергей Урюпин.

Конкурс проходил в формате хакатона – марафона по разработке ИТ-проектов. Участники находились на площадке два дня, в течение которых разрабатывали готовый прототип продукта и успешно защитились перед судейской комиссией. 

В рамках кейса по разработке дронов пять команд из ПГУТИ, СамГМУ и Самарского университета им. Королёва совместно работали над созданием алгоритмов для управления дронами. Программирование осуществлялось на языках Python, C# и Go. В качестве основы для пользовательского интерфейса были выбраны веб-технологии, включая HTML и JavaScript. Участники не только выполняли поставленные задачи, но и добавляли дополнительные функции, такие как консолидация заказов. В процессе разработки применялись технологии искусственного интеллекта для автоматизации кодирования.

Семь команд работали над интеллектуальной системой для автоматической подготовки технико-коммерческих предложений (ТКП). В основу их решений были положены современные технологии больших языковых моделей, включая как локальные LLM, так и облачные сервисы. Разработанные системы могли быть представлены как в виде десктопных приложений, так и в виде веб-версий. Некоторые команды пошли дальше и реализовали функционал без использования языковых моделей, применяя собственные алгоритмы генерации. Особое внимание уделялось удобству интерфейса: все решения отличались визуальной привлекательностью и интуитивной понятностью для пользователей. Системы, созданные командами, не только формировали ТКП для потенциальных клиентов, но и успешно обрабатывали некорректные запросы.

Ярослав Поляков, ученик 11 класса гимназии города Сызрани, поделился своими впечатлениями о мероприятии: «Я начал заниматься ИТ около двух лет назад. Искусственным интеллектом я занимаюсь примерно год, с момента проведения хакатона по этой теме. Я участвовал в различных олимпиадах и соревнованиях, и это очередное. Я был в команде Feel the Dance, где мы решали интересный кейс по составлению ТКП. Организаторы предложили нам задачу, над которой было приятно работать и думать. Конечно, побеждать всегда приятно. Я был уверен в своих силах, у нас была довольно сильная команда».

КОМАНДНЫЕ МЕСТА
В треке «Онтологии и мультиагентные системы – кейс «Рой БПЛА»:
1 место: Команда «Одни нули».
2 место: Команда «NexusCore». 
3 место: Команда «BZD Team».
В треке «Машинное обучение и LLM-модели – кейс «Авто-ТКП»:
1 место: Команда «Feel The Dance».
2 место: Команда «Без названия».
3 место: Команда «ПТУ3».
В треке «Телеграм-боты для мессенджера МАХ»: 
1 место: Команда «DB».
2 место: Команда «Kiber_Tapki».
3 место: Команда «Пираты Жигулевского моря».

Особо жюри выделили команду «Вектор», состоявшую из трех ребят-шестиклассников самарских школ. Команды представили практические решения, продемонстрировали навыки программирования, аналитики и командной работы. 

«Мой друг порекомендовал этот хакатон. Я решил зарегистрироваться, участвовал в номинации по созданию чат-ботов для платформы Max. Наш чат-бот помогает студентам находить стипендии, которые соответствуют их заслугам. Победа в этом конкурсе была очень волнительной. Я переживал на защите проекта, и сейчас, на церемонии награждения, мои эмоции точно такие же. Я очень хотел победить и безумно рад, что занял первое место. Особенно приятно, что в этом конкурсе участвовали ребята из шестого класса», – рассказал ученик 10-го класса школы имени Е.М. Зеленова в поселке Новосемейкино Богдан Янсон.

Всем участникам были вручены призы от Сбера, партнера регионального этапа конкурса в Самарской области.

«Сегодняшний конкурс стал важным событием в Самарской области, особенно в области развития искусственного интеллекта. В состязании приняли участие команды из ведущих вузов региона, представившие свои проекты в трех номинациях. Первая номинация была посвящена разработке дронов для управления беспилотными летательными аппаратами. Вторая – созданию автоматической системы для формирования коммерческих предложений, что актуально для многих промышленных предприятий. Третья номинация касалась разработки ботов для нового мессенджера «Макс». Все эти темы вызвали большой интерес у участников, среди которых были как студенты, так и школьники, включая учеников шестого класса», – отметил председатель экспертной комиссии, главный научный сотрудник Самарского федерального исследовательского центра РАН, профессор кафедры «Информатика и вычислительная техника» Самарского государственного технического университета, доктор технических наук Пётр Скобелев.

В течение всего хакатона участники посетили мастер-класс, трудились над финальной презентацией, проходили контрольные точки, экспертизу и проделали плодотворную работу, чтобы попасть в топ лучших команд! Они доказали, что настоящая команда может всё. 

Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.

 

Фото: пресс-служба ПГУТИ

