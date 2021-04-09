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Объявлен приём заявок на конкурс для журналистов «Семья и будущее России» - 2021

9 апреля 2021 14:21
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Принимаются заявки-анкеты творческих коллективов зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ или отдельных журналистов, а также заявки-анкеты представителей вузов.

Благотворительный фонд Апостола Андрея Первозванного объявил о приёме заявок на участие в восьмом всероссийском конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России» – 2021.

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, фонда целевого капитала «Истоки».

На конкурс «Семья и будущее России» 2020 года поступило 469 заявок из 71 региона. А это – 4986 творческих работ от 1396 участников. От Самарской области свои работы направили 8 средств массовой информации, в том числе: газеты «Сельский труженик» (Безенчукский район), «Волжские Вести» (г.Сызрань), «Площадь Свободы» (Тольятти), «Социальная газета», филиал АО «Издательский дом «Гудок», Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Самара» «Радио России – Самара», Объединенная телестудия детских коррекционных центров (детских домов) Самарской области, ПАО «Самара-ГИС».

Всем им направлены благодарственные письма фонда за активное участие в реализации семейно ориентированной информационной политики, продвижение семейных ценностей и решение социальных проблем.

Лауреатом конкурса (3 место) среди региональных телекомпаний стал Филиал ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания» «ГТРК «Самара». Спецприз председателя жюри конкурса получила корреспондент «Социальной газеты» Марина Грязнова.

К участию в Конкурсе–2021 принимаются заявки-анкеты творческих коллективов зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ или отдельных журналистов, а также заявки-анкеты представителей вузов.

Для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ»: работы (не менее 10 в одной заявке) должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2020 года до 15 июня 2021 года.

Для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы»: научные материалы и проекты (1 и более) должны быть созданы, реализованы в период с 1 января 2019 года до 15 июня 2021 года.

Работы на конкурс принимаются с 25 марта 2021 г. до 25 июня 2021 г.

150 финалистов будут приглашены на трехдневную практическую конференцию в Москву. 70 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов.

Второй год подряд на конкурс принимаются заявки в номинации «Социальные проекты СМИ». В них необходимо рассказать о том, как СМИ решают социальные проблемы, системно помогают нуждающимся. Социальный проект должен быть инициирован редакцией СМИ. Материалы, в которых освещаются проекты НКО, не нужно представлять в эту номинацию – такие материалы рассматриваются в номинациях «Печатные», «Интернет», «Радио», «ТВ».

Также ждут заявок от студентов, аспирантов, научных сотрудников вузов. Жюри, состоящее из преподавателей факультетов журналистики разных вузов, будет оценивать исследовательские работы, направленные на изучение представленности семейной тематики в медиасфере.

Всю информацию о конкурсе, а также пакет документов для оформления заявки на конкурс, можно найти на официальном сайте Фонда.

 

 

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