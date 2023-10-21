Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 22.10.2023 местами в Самарской области сохранится усиление северного ветра, порывы 15-18 м/с

Я нашел ошибку
Главные новости:
СпортКоманда63 представила свои достижения на международной выставке
СпортКоманда63 представила свои достижения на международной выставке
Предприниматели Самарского региона смогут обучиться бережливому производству бесплатно
Предприниматели Самарского региона смогут обучиться бережливому производству бесплатно
Личности оскорбивших самарского губернатора мигрантов установлены.
Личности оскорбивших самарского губернатора мигрантов установлены
В России разработают ограничения на выезд талантливых российских спортсменов за рубеж
В России разработают ограничения на выезд талантливых российских спортсменов за рубеж
В Самаре на Антонова-Овсеенко водитель сбил девочку
В Самаре на Антонова-Овсеенко водитель сбил девочку
В Жигулевске вор спилил замок, проник в гараж и украл электроинструменты и разобранный автомобиль
В Жигулевске вор спилил замок, проник в гараж и украл электроинструменты и разобранный автомобиль
В Красноармейском районе мать украла у дочери заточный станок
В Красноармейском районе мать украла у дочери заточный станок
Литва намерена запретить экспорт в РФ гвоздей и вязальных спиц
Литва намерена запретить экспорт в РФ гвоздей и вязальных спиц
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.91
-1.4
EUR 101.43
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 22.10.2023 местами в Самарской области сохранится усиление северного ветра, порывы 15-18 м/с

21 октября 2023 19:20
104
Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 22.10.2023 местами в Самарской области сохранится усиление северного ветра, порывы 15-18 м/с

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 22.10.2023 местами в Самарской области сохранится усиление северного ветра, порывы 15-18 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

  • ограничить выход из зданий;
  • если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
20 октября 2023  13:00
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
506
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
20 октября 2023  12:40
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
373
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
20 октября 2023  10:27
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
389
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
548
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
629
Весь список