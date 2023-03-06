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Объявлен региональный конкурс фотографий «серебряных» волонтеров

6 марта 2023 13:29
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объявлен региональный конкурс фотографий «серебряных» волонтеров

Участниками могут стать «серебряные» волонтеры и отряды добровольцев «серебряного» возраста Самарской области, зарегистрированные в Реестре отрядов регионального центра «серебряного» волонтерства Самарской области. Участники конкурса представляют свои фотоработы, сделанные в период с января 2022 года по март 2023 года.

Конкурс проходит по следующим номинациям:

– «Забота и внимание»: добровольческие (волонтерские) инициативы по оказанию помощи людям с инвалидностью, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям, соседям по дому, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, другим группам граждан, а также деятельность, связанная с заботой о животных.

– «Культура и искусство» – добровольческие (волонтерские) инициативы в сфере культуры, искусства, а также популяризации и сохранения культурного наследия народов, проживающих на территории региона, истории города, района.

– «Жизнь в движении» добровольческие (волонтерские) инициативы по популяризации здорового образа жизни, общеоздоравливающих мероприятий и спортивного волонтерства.

– «Бережем природу» – добровольческие (волонтерские) инициативы, направленные на организацию комфортной городской среды, созданию новых культурных пространств, помощь в благоустройстве города, района и сохранении экологии, экологические, добровольческие (волонтерские) инициативы.

– «МЫВМЕСТЕ» – добровольческие (волонтерские) инициативы в рамках адресной помощи семьям мобилизованных, участникам СВО, военнослужащим.
         Заявки на конкурс принимаются до 15 марта 2023 года на электронную почту csp-serebro@mail.ru.

По итогам конкурса фотографии победителей будут представлены в формате фотовыставки «Серебро в объективе».

Конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала и поддержку добровольческой деятельности «серебряных» волонтеров Самарской области и реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

         Дополнительная информация, положение и заявка на участие в конкурсе доступны на сайте: cspsamara.ru

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