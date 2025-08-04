Объявлен прием работ для Всероссийского выставки-конкурса «Образ защитника Отечества в произведениях молодых художников».
Проект, приуроченный к Году защитника Отечества в Российской Федерации, проводится Минкультуры России.
К участию приглашаются учащиеся детских школ искусств от 5 до 18 лет, студенты лицеев, колледжей, училищ и вузов культуры и искусств России. Работы будут оцениваться в номинациях: живопись, графика и скульптура.
После отбора состоится онлайн-выставка, на которой представят работы победителей и дипломантов конкурса. Лучшие произведения экспозиции будут демонстрироваться на центральных выставочных площадках Москвы.
Срок подачи работ до 22 сентября, срок проведения регионального этапа — до 13 октября 2025. 5+
Фото: freepik.com