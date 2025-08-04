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Объявлен прием работ для Всероссийского выставки-конкурса «Образ защитника Отечества в произведениях молодых художников».



Проект, приуроченный к Году защитника Отечества в Российской Федерации, проводится Минкультуры России.



К участию приглашаются учащиеся детских школ искусств от 5 до 18 лет, студенты лицеев, колледжей, училищ и вузов культуры и искусств России. Работы будут оцениваться в номинациях: живопись, графика и скульптура.



После отбора состоится онлайн-выставка, на которой представят работы победителей и дипломантов конкурса. Лучшие произведения экспозиции будут демонстрироваться на центральных выставочных площадках Москвы.



Срок подачи работ до 22 сентября, срок проведения регионального этапа — до 13 октября 2025. 5+

Фото: freepik.com