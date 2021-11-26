Объявлен конкурс режиссёрско-постановочных идей Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

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В преддверии ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» объявлен конкурс режиссёрско-постановочных идей и сценических решений церемоний Открытия и Закрытия фестиваля.

В конкурсе могут принять участие действующие режиссёры и режиссёрско-постановочные группы массовых представлений, а также другие заинтересованные граждане в возрасте от 18 лет.

Прием заявок уже стартовал и продлится до 10 декабря 2021 года.

Побороться за звание главного режиссёра участники смогут в таких номинациях как:

- лучшая концепция церемонии Открытия ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования;

- лучшая концепция церемонии Закрытия ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций высшего образования.

Заполненные заявки и конкурсные материалы необходимо направлять на электронную почту mail@studvesna.info.

Итоги будут опубликованы до 25 декабря 2021 года на сайте https://studvesna.info.

В случае победы участник будет назначен главным режиссёром церемоний Открытия и (или) Закрытия юбилейной Российской студенческой весны, которая в 2022 году пройдет в Самаре.

Организатором Всероссийского конкурса выступает Российский Союз Молодёжи.

Напомним, что именно Самарская область является Родиной студенческой весны. На первый фестиваль в губернию в мае 1993 года съехались 260 участников из 16 российских городов. В конкурсную программу вошли выступления вокалистов, хореографов, СТЭМов и артистов оригинального жанра. Ежегодно фестиваль развивается и не стоит на месте, вводятся новые направления и номинации.

В прошлом году самарские студенты предложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову провести юбилейный фестиваль в регионе. В мае 2021 года на церемонии закрытия Российской студенческой весны, которая проходила в Нижнем Новгороде, Дмитрий Азаров получил символ фестиваля от председателя «Российского союза молодёжи» Павла Красноруцкого и Главы Нижегородской области Глеба Никитина.

Фото: правительство СО