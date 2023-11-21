Обследование пунктов ГГС на территории Самарской области продолжаются

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162 пункта ГГС было обследовано в целях проверки их сохранности специалистами межмуниципального отдела по Большеглушицкому, Большечерниговскому районам Управления Росреестра по Самарской области.

При проведении обследования пунктов ГГС зачастую определить местонахождение геодезических пунктов не представляется возможным в связи с тем, что наружные знаки утрачены. Обследование ГГС Росреестром позволяет выявить неисправности и деформации пунктов, а также проверить их координаты и высоты.

«Обеспечение сохранности государственных геодезических пунктов является одной из актуальных задач настоящего времени. С помощью данных о координатах пунктов ГГС и привязки их к определенной местности можно узнать точные координаты интересующего объекта недвижимости, составить цифровую и картографическую модель местности с минимальными значениями погрешности. Точность координат – это преимущество, как в гражданской, промышленной, так и военной сфере жизни общества. Кроме того, пункты государственной геодезической сети являются историческим наследием, которое необходимо сохранять для будущих поколений», - комментирует глава муниципального района Большеглушицкий Валерий Анцинов.

Значение геодезической сети трудно переоценить. Регулярное обследование пунктов ГГС Росреестром является необходимым условием для обеспечения качества геодезических данных и картографической информации.

«Сохранность пунктов ГГС сейчас – залог точных координат местности в будущем», - подчеркнула начальник межмуниципального отдела по Большеглушицкому, Большечерниговскому районам Управления Росреестра по Самарской области Елена Нор.