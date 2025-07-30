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Общество «Знание» организовало просветительские лекции на площадке молодёжного форума «иВолга»

30 июля 2025 15:17
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Главная цель — показать молодым людям, что без прошлого нет настоящего, а без настоящего не построить будущего.

История - инструмент развития: на площадке «иВолги» прошли лекции Общества «Знания»
Общество «Знание» организовало просветительские лекции на площадке молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» 2025. Мероприятие проходило с 24 по 29 июля на Мастрюковских озёрах Самарской области. 

В рамках направления «Хранители истории» профиля «Патриотизм» состоялись две познавательные лекции, которые провел лектор Российского общества «Знание», председатель совета местного отделения «Движение Первых» г.о. Самара, руководитель направления Егор Гордиенко.

Лекция «Знакомство с историей» погрузила участников в культурное и промышленное наследие Самарской области. Они узнали о значимости Мастрюковской поляны как места силы молодёжных инициатив, обсудили достопримечательности региона и их роль в формировании исторической памяти.

Вторая лекция — «Хранители истории» — стала настоящим откровением для участников. Под руководством лектора слушатели создали онлайн-архив семейных историй, сохранив память о героях своих родословных. После насыщенной образовательной программы они прошли посвящение в хранители и в ходе дискуссии пришли к важному выводу, что патриотизм начинается с семьи.
Егор Гордиенко подчеркнул, что история — это не музейный экспонат, а инструмент национального развития.

«Воспитание, традиции и конечно же история. Необходимо знать героев семьи, изучать древо, это наши корни, иногда даже получается найти ответы на внутренние вопросы к себе», — отметил лектор.

Программа направления построена на трёх ключевых этапах осмысления времени: «вчера» — понимание истинной истории и причин для гордости за прошлое; «сегодня» — борьба с фейками и сохранение достоверной исторической памяти; «Завтра» — проектирование будущего на основе уроков истории.

Главная цель — показать молодым людям, что без прошлого нет настоящего, а без настоящего не построить будущего. Форум «иВолга»-2025 в очередной раз доказал: история объединяет поколения и становится основой для новых свершений.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание»

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