Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»

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Общественные пространства, благоустроенные по федпроекту «Формирование комфортной городской среды», примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»

Конкурс пройдет с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года для вовлечения большего количества людей в вопросы благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды, сохранения культурных ценностей, воспитания патриотизма и чувства гордости за свою Родину.

Основными украшениями елок станут изделия мастеров и ремесленников, предприятий народных художественных и местных промыслов, отражающие локальную аутентичность регионов.

В период с 9 по 11 января в официальной группе федерального проекта в социальной сети ВКонтакте «ГородаМеняютсяДляНас» (https://vk.com/clubfkgs) пройдет открытое онлайн голосование по выбору «Елки России». Субъекты, занявшие первые 10 лидирующих мест, получат ценные призы.

Организаторами конкурса выступают Минстрой России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», (https://xn----7sbiewa1badpena.xn--p1ai/) АНО «Креативная экономика», (https://creative-economy.ru/) ВАРМСУ, (https://www.varmsu.ru/) Ресурсным центром «Fashion Hub» (https://fhub.ru/) и Ассоциацией парков России (https://urbanparks.ru/) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.