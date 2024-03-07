Общественно-просветительского проекта «За родное – за своё» продолжает работу

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Онлайн-лекторий, проводимый в рамках общественно-просветительской акции «За родное – за своё», дополнила лекция доцента, преподавателя Самарского государственного технического университета Анны Бирюковой. «Мы поговорим о развитии уездной Самары с конца XVIII века до 1851 года, когда наш город получил статус губернской столицы. Отмечу, что дореформенная история Самары изучена в меньшей степени, чем события городской жизни второй половины XIX – начала XX веков. Причина подобного положения вещей весьма банальна: большая часть дореформенного документального наследия Самары была утрачена в пожаре 1848 года», – рассказывает Анна Борисовна.

Что представляла из себя Самара на рубеже XVIII – XIX веков? Как называли себя жители Самары в XIX веке? Каким было основное занятие горожан в Самаре начала XIX века? В каком году от Самарской пристани отошел первый пароход с зерном, и когда появилась первая больница в Самаре? Ответы на эти и многие другие вопросы – в новой лекции регионального общественно-просветительского проекта «За родное – за своё».

Присоединяйтесь к проекту в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» во «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124 , https://vk.com/znanie_samgtu) и узнавайте больше о Самарской области.

Уже через неделю – 15, 16 и 17 марта 2024 года – можно будет проверить знания, полученные в ходе проекта «За родное – за своё», ответив на вопросы одноименной викторины, и получить шанс выиграть один из ценных призов: автомобиль «Лада», поездку в Москву на выставку «Россия» на ВДНХ, тур выходного дня по Самарской области или туристический набор, состоящий из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.

Организаторами и партнёрами акции являются Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области», Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области, Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности «Общественно-патриотический комитет Самарской области», филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Самарской области.

Присоединяйтесь к общественно-просветительской акции «За родное – за своё» в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» во «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu), следите за новостями акции «За родное – за своё», и принимайте участие в викторине 15, 16 и 17 марта! Шанс выиграть есть у каждого. С Положением о проведении акции можно ознакомиться на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».