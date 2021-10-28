Общественники высадили липовую аллею в ИК-15 УФСИН СО

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Председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский и президент региональной Нотариальной палаты Галина Николаева привезли в исправительное учреждение для осужденных-женщин саженцы липы.

Учитывая, что конец октября самое благоприятное время для посадки деревьев, общественные деятели вместе с сотрудниками и осужденными заложили в ИК-15 липовую аллею. Она станет одной из достопримечательностей подразделения уголовно-исполнительной системы.

Кстати, это не единичный факт по озеленению исправительных учреждений. В рамках акции «Добрый знак» здесь уже высаживались плодовые деревья и ягодные кустарники. Посадка деревьев осуществлялась и в ряде других колоний.

По мнению начальника УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова, такая работа благоприятно влияет на экологическую обстановку в колониях и морально-психологическую атмосферу между осужденными и сотрудниками, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области