общественники Самарской области проверили работу подразделений, оказывающих государственные услуги

111

Мероприятие прошло в рамках региональной акции «Общественный контроль».

В рамках общественного контроля за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Юлия Мищенко посетила регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции.

Проверку представитель общественности начала с осмотра зала ожидания для посетителей, где обратила внимание на оснащенность помещения информационными стендами со всеми необходимыми сведениями для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции.

Юлия Сергеевна ознакомилась с графиком приема граждан, узнала об особенностях организации работы РЭО.

Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация, и присутствует вся необходимая оргтехника.

Юлия Мищенко также побеседовала с тольяттинцами, пришедшими в тот день в РЭО с целью получения государственных услуг, поинтересовавшись качеством обслуживания.

Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение. Нареканий со стороны граждан не поступило. Юлия Мищенко обратила особое внимание на соблюдение требований законодательства, недопущение фактов коррупции, как со стороны сотрудников полиции, так и жителей города.

Кроме того, во время общения с гражданами представитель Общественного Совета вручила участникам беседы специальные памятки, информирующие о государственных услугах, предоставляемых подразделениями ОВД, в том числе по линии Госавтоинспекции.

Подводя итоги проверки, представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти дала положительную оценку работе подразделения, отметив, что в нем созданы все условия для комфортного получения гражданами госуслуг по линии органов внутренних дел.