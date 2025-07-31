Общественники проверили работу сызранского регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции

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Председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Наталья Киреева присутствовала при проведении экзамена на право управления транспортными средствами.

С целью общественного контроля за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде председатель Общественного совета при Межмуниципальном Управлении МВД России «Сызранское» Наталья Киреева посетила регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции.

Общественник присутствовала на экзамене, где местные жители сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация процесса сдачи экзамена, инспектора вежливы и корректны с автолюбителями.

Сотрудники подразделения ознакомили Наталью Александровну с залом ожидания для посетителей, где она обратила внимание на оснащенность помещения информационными стендами со всеми необходимыми сведениями для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции.

Общественник побеседовала с личным составом, подчеркнув недопустимость коррупционных проявлений в служебной деятельности, и отметила вежливость и корректность сотрудников, их опрятный внешний вид.

Так же, Наталья Киреева пообщалась с получателями государственных услуг. Граждане отметили удобство записи на личный прием, быстроту обслуживания и качество предоставляемых услуг.

По итогам проверки председатель Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» дала положительную оценку работе сотрудников, оказывающих сызранцам государственные услуги по линии Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО