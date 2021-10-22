Общественники посетили ИК-15 УФСИН СО, где содержатся осужденные женщины

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Председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский и член этой общественной структуры Галина Николаева совершили рабочую поездку в исправительное учреждение, где содержатся осужденные женщины.

Их сопровождал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов.

В ходе рабочей поездки общественники побывали в Доме ребенка при ИК-15, где вручили новые книги, карандаши, канцтовары.

Затем Павел Покровский и Галина Николаева с сопровождающими их должностными лицами посетили швейное производство. Здесь они ознакомились с условиями труда и номенклатурой товаров. Кроме того, Галина Николаева общалась с осужденными по вопросам нотариата, оформления документов.

Как председатель комиссии Общественной палаты региона по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности Павел Покровский особо интересовался Всероссийской переписью населения. Он был удовлетворен ответами собеседниц из числа осужденных.

В рамках мероприятия были вручены книги о новых формах ведения бизнеса и креативных индустриях. Издания предназначены для библиотеки колонии и повысят эффективность профориентационной работы.

Также библиотека получила новые издания детских авторов, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: УФСИН России по Самарской области