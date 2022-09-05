Общероссийский проект «Билет в будущее» запускается в Самарской области

78

Самарская область в четвертый раз (с 2019 года) присоединилась к проекту ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Он дает детям (начиная с 6 класса) возможность получить максимум информации о различных профессиях, понять, к каким из них есть интерес, попробовать себя в разных направлениях на практике и в дальнейшем сделать выбор осознанно. Участники прошлых лет оставляют только положительные отзывы.

«Вместе с педагогом – навигатором мы посетили выставку «Лаборатория будущего» в Историческом парке в Самаре. Формат этого мероприятия максимально приближен к интерактивному квесту, это позволило заинтересовать всех участников нашей группы. Хочу отдельно выделить техническую часть - она была на высшем уровне: чёткий, лаконичный, красивый интерфейс позволил с головой окунуться в мир профессий, а заранее записанные ролики подогревали неподдельный интерес к решению поставленных задач. После квеста была разработка и защита нашего бизнес-проекта, а также встреча с представителями из компаний, предоставляющих IT-услуги. Они с радостью поведали нам о тонкостях своего дела, погрузив в самую гущу своего ремесла. Было очень интересно и необычно принимать участие в таком мероприятии. Проект дал мне возможность ещё раз убедиться в сделанном мной еще в 7- м классе выборе – стать программистом» – поделился выпускник МБОУ Лицей "Престиж" Белентьев Сергей.

«Прежде чем прийти на данный проект, я прошел профессиональное тестирование, которое мне помогло сделать первый шаг к моей будущей профессии. Проект помог мне определиться с моим будущим. За это я выражаю огромную благодарность. Также я хочу сказать то, что мне очень понравилась мультимедийная выставка «Лаборатория профессий» по данному проекту, после которого я узнал много нового о перспективных профессиях будущего, и это облегчило мой выбор» - поделился Александр, ученик школы №102, г. Самара.

С 1 сентября 2022 года региональным оператором проекта начата регистрация более 6 тысяч учащихся 6-11 классов для первичного прохождения онлайн диагностик.

С 15 октября по 30 ноября 2022 года в Самарской области в рамках общероссийского проекта на базе центров обучения будут проходить профессиональные пробы по 9 направлениям: здоровая среда, комфортная среда, безопасная среда, умная среда, креативная среда, социальная среда, деловая среда, индустриальная среда и аграрная среда. Принять в них участие смогут ученики из разных муниципальных образований региона.

Как в прошлые годы, по результатам участия в мероприятиях проекта «Билет в будущее» каждый школьник поучит рекомендации по выбору дальнейшей профессиональной траектории.

В новом сезоне проекта «Билет в будущее» в Самарской области работать с детьми будут более 150 педагогов-навигаторов. Ключевая задача этих специалистов – помочь школьникам в профессиональном самоопределении. У таких педагогов высокая степень ответственности, поэтому, с начала сентября до конца ноября, начнется их обучение по программе повышения квалификации.

Приглашают школьников 6-11 классов принять участие в проекте, зарегистрироваться на обновлённой платформе bvbinfo 2.0 и вытянуть свой «Билет в будущее».

«Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Федеральный оператор – Фонд Гуманитарных Проектов. Региональный оператор проекта – Автономная некоммерческая организация «Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области».