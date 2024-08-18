Обращение Вячеслава Федорищева по случаю Дня воздушного флота России

116

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

История отечественного воздушного флота насчитывает уже более века. За это время гражданская авиация прошла долгий и славный путь, наполненный яркими событиями, впечатляющими достижениями и легендарными именами конструкторов авиатехники, пилотов и штурманов.

Сегодня богатые традиции воздушного флота России развивает новое поколение авиаторов, инженеров, ученых, руководителей и специалистов авиапредприятий, авиадиспетчеров, бортпроводников и сотрудников наземных служб.

Уважаемые товарищи! Ваш труд, направленный на обеспечение надежности и комфорта внутренних и международных перевозок, повышение качества услуг, совершенствование транспортной инфраструктуры, способствует развитию экономики Самарской области, укреплению транспортной связанности регионов, безопасности полетов и, в конечном итоге, улучшению условий жизни наших граждан. Благодарю вас за профессионализм, высочайшую ответственность, верность своему призванию.

Уверен, что наши главные воздушные ворота — международный аэропорт «Курумоч», предприятия авиастроения, объекты малой авиации, создаваемый у нас кластер беспилотных авиационных систем и в дальнейшем будут служить одним из драйверов опережающего развития Самарской области, а значит, работать на благо людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, чистого неба и новых профессиональных достижений!

Врио губернатора Самарской области В.А.Федорищев

Фото: freepik.com