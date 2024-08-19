Обращение Вячеслава.Федорищева по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области 

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Уважаемые жители Самарской области!

19 августа в нашем регионе отмечается День особо охраняемых природных территорий. Этот день еще раз напоминает самарцам о природном разнообразии родной земли и необходимости его сбережения.

Достопримечательности нашего края — Жигулевский заповедник, национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор» известны далеко за его пределами. Сберечь все это для современников и потомков — наша общая задача. Ее решению способствует национальный проект «Экология», реализуемый по решению Президента России В.В. Путина.

Благодарю экологов, сотрудников лесного хозяйства, волонтеров, представителей социально ответственного бизнеса, всех неравнодушных граждан за усилия, направленные на сохранение природных ресурсов региона, за любовь к своей малой родине, которая проявляется в конкретных делах.

Уверен, вместе мы сделаем все для того, чтобы наше бесценное достояние — уникальная флора и фауна особо охраняемых природных территорий – приносило людям радость, помогало полноценно отдыхать и укреплять здоровье.

Врио губернатора Самарской области В.А.Федорищев

Фото: пресс-служба правительства СО