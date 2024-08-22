Обращение Вячеслава Федорищева по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации

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Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы отмечаем значимый для каждого россиянина праздник – День Государственного флага!

Этот праздник символизирует неразрывность истории России, единство нашего народа и преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет нас в стремлении отстоять суверенитет нашего государства.

Сегодня под российским триколором мы защищаем территориальную целостность страны и наши традиционные духовно-нравственные ценности, в условиях агрессии неонацистского киевского режима и жестких санкций со стороны коллективного Запада добиваемся значимых результатов в сфере экономики, науки, культуры и спорта.

Жители Самарской области вносят свой весомый вклад в достижение национальных целей развития России, определенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, прилагают все силы для приближения победы в СВО, укрепляют межнациональное и межконфессиональное согласие, воспитывают в подрастающем поколении уважение к богатому историческому наследию нашей Родины.

Уверен, держа равнение на наш стяг, честно трудясь на благо страны, сохраняя любовь к родной земле, мы обязательно добьемся намеченного.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра и веры в большое будущее нашего Отечества!

Врио губернатора Самарской области В.А.Федорищев