139

Как организован вывоз отходов из СНТ в Самарской области?

Наступил горячий сезон садово-дачных работ. Горожане начали наводить порядок на участках, но куда девать образующиеся отходы? Что можно складировать на контейнерные площадки? И как исключить образование несанкционированных свалок вокруг СНТ? Отвечаем подробно на эти вопросы.

Обращение с ТКО в садово-дачных товариществах

Все садоводческие товарищества обязаны заключить договор с региональным оператором ЭкоСтройРесурс на услугу «Обращение с ТКО». Это требование Федерального закона №89 «Об отходах производства и потребления». Заключение договора с региональным оператором служит гарантией того, что отходы с контейнерной площадки дачного кооператива будут направлены строго по Территориальной схеме на лицензированный объект обработки и захоронения.

Нанимать «частных лиц» для вывоза твердых коммунальных отходов запрещено. Такие извозчики зачастую не довозят отходы до полигонов. С целью экономии они сбрасывают мусор в ближайшие овраги и лесопосадки, что в итоге приводит к образованию несанкционированных свалок.

Региональный оператор ежегодно сталкивается с этой проблемой. С наступлением весны вокруг дачных массивов начинают разрастаться места скопления отходов. Свалки часто поджигают, варварским способом избавляясь от них.

Работы по ликвидации несанкционированных мест накопления отходов и профилактике их образования ведутся в постоянном режиме. Сведения по садоводческим объединениям, которые нарушают действующее законодательство, ЭкоСтройРесурс передает в контролирующие органы с целью административного реагирования.

Как заключить договор с регоператором и сколько платить?

Расчет оплаты услуги зависит от того, есть ли на территории СНТ собственная контейнерная площадка или нет.

Те товарищества, на территории которых не установлены контейнерные площадки, заключают договор с региональным оператором по нормативу накопления (норматив составляет 1, 65 м3/год на одного члена СНТ, тариф — 598,16 руб/м3). Расчёт стоимости услуги на одного участника СНТ за 12 месяцев производится по формуле: 1, 65 м3 х 598,16 руб./ м3. Таким образом сумма на каждого члена СНТ составляет 82 руб. 20 коп. в месяц. При оплате коммунальной услуги по нормативу дачники имеют право воспользоваться для накопления ТКО любой контейнерной площадкой общего пользования.

При наличии контейнерной площадки на территории СНТ расчет оплаты услуги осуществляется, исходя из количества и объема контейнеров с учетом периодичности их вывоза.