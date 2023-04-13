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Обновлены Перечни «Круга добра», в виды помощи вошла ещё одна кардиологическая операция

13 апреля 2023 15:58
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В Самарской области на конец прошлого года численность детей, страдающих жизнеугрожающими, хроническими и орфанными заболеваниями составляет 170 человек.

На очередном заседании экспертного совета в Перечень заболеваний включена миелопатия шейного отдела спинного мозга, осложненная зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких. Таким образом, количество заболеваний в Перечне выросло до 71. Для помощи детям с этой проблемой эксперты одобрили назначение уже присутствующего в перечне закупок Фонда стимулятора диафрагмального (френического) нерва MARK IV с принадлежностями.

Помимо этого, экспертный совет Фонда для детей с синдромом удлиненного интервала QT и катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией – они уже находятся в Перечнях Фонда — согласовал организацию и финансовое обеспечение нового уникального метода лечения «Видеоассистированная селективная левосторонняя симпатэктомия». Операция согласована экспертным советом сроком на год. Это уже третий вид кардиологической помощи, которую сможет оплачивать «Круг добра».

Новые виды кардиологической помощи детям предлагаются на рассмотрение экспертного совета Фонда специально созданной рабочей группой ведущих кардиологов, специалистов ведущих медицинских центров России. Как рассказал сопредседатель рабочей группы при фонде «Круг добра» по детской кардиохирургии и кардиологии, исполнительный директор Межрегионального общества детских хирургов Рубен Мовсесян, кардиологическая помощь детям оказывается в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС, однако некоторые совершенно новые технологии в эти программы еще не входят и оплачиваются за счет внебюджетных средств. Фонд взял на себя их финансирование в 2023 году. Кардиологи рассчитывают доказать эффективность работы по новым технологиям, выполняемой в 2023 году, для последующего включения в госпрограмму ВМП и финансирования операций по аналогии с ВМП-III.

В Самарской области на конец прошлого года численность детей, страдающих жизнеугрожающими, хроническими и орфанными заболеваниями составляет 170 человек.

В настоящее время ведется совместная организационная работа министерства здравоохранения Самарской области и главного внештатного специалиста ведомства  по детской неврологии.

«Медико-генетическая консультация Самарской областной клинической больницы им В.Д. Середавина осуществляет контроль за организацией оказания медицинской помощи больным, страдающим редкими заболеваниями, - рассказывает главный консультант управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения региона Светлана Тупикова. - Специалисты контролируют системы маршрутизации исполнения требований клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи пациентов с нервно-мышечными заболеваниями и пациентов с наследственными нарушениями обмена. На сегодняшний день помогли уже 55 детям с тяжелыми заболеваниями». 

Экспертный совет Фонда рассмотрел и одобрил очередные заявки на обеспечение детей лекарствами.

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