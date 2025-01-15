Областной медиахолдинг «Самара 450» возглавит Наталья Родимова

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Во вторник, 14 января, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов посетил региональный медиахолдинг, который объединяет телевидение и радио «Губерния», информационный портал http://sovainfo.ru, газету «Волжская коммуна» и интернет-журнал «Кому на Волге».

Александр Фетисов от имени главы региона Вячеслава Федорищева поздравил коллектив с Днем российской печати, а также представил нового руководителя медиахолдинга и рассказал об изменениях, которые ожидают агентство.

В ближайшие месяцы холдинг перейдет под бренд «Самара 450». Медиа станут частью концепции по развитию региона на следующие 12 лет, когда будет отмечаться юбилей областной столицы.

«Губернатор обозначил очень масштабные задачи. Мы таких перед региональным холдингом еще никогда не ставили, - отметил Александр Фетисов. - Здесь очень сильный коллектив, и успех будет складываться из вектора интереса, профессионализма каждого сотрудника».



Находить нетривиальные решения и запускать большие проекты предстоит новому руководителю медиахолдинга - Наталье Родимовой. Ранее она работала в областных и муниципальных СМИ, администрации Самары, возглавляла пресс-службу губернатора Самарской области, а затем работала пресс-секретарем банка ВТБ в Приволжском федеральном округе.

По словам Натальи Родимовой, теперь она вернулась в практически родной коллектив - еще в 2009 году пришла в газету «Волжская коммуна» работать начинающим журналистом.

«Для меня огромная честь стать частью нашего большого коллектива, - обратилась она к сотрудникам. - Нам есть чем гордиться. И задачи, которые Вячеслав Андреевич поставил, очень смелые. Легко не будет, но, если каждый будет честно делать свое дело, у нас все получится».

В завершение встречи Александр Фетисов вручил ряд наград сотрудникам агентства.

Фото: департамент информацонной политикиСО