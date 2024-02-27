Областная библиотека приглашает специалистов пищевой промышленности обменяться опытом с коллегами

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29 февраля в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) состоится семинар «Инновации в пищевой промышленности» с участием приглашённых экспертов: кандидата технических наук, доцента высшей биотехнологической школы Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Ольги Евгеньевны Темниковой и самарского нутрициолога Елены Валерьевны Ловыгиной. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Изобретатель и рационализатор: теория и практика технического творчества», который реализуется совместно Центром поддержки технологий и инноваций СОУНБ и самарским отделением Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Основным предметом дискуссии станут вопросы влияния питания на здоровье человека и организации производства продуктов питания. Участники семинара обсудят актуальное состояние и тенденции развития хлебопекарной отрасли, поделятся инновационными разработками в области пищевой промышленности, рассмотрят практические вопросы формирования здорового рациона исходя из особенностей организма человека.

Грядущее мероприятие осуществляется в сотрудничестве с высшей биотехнологической школой СамГТУ, преподаватели и студенты которой ведут разработки в области производства микроорганизмов и химических веществ с использованием нанобиотехнологий, микробиологического синтеза, методов генной инженерии и других инструментов. В фондах отдела правовой и патентно-технической информации СОУНБ хранится сопроводительная документация к изобретениям учёных СамГТУ за все годы их научно-исследовательской деятельности. Кроме того, партнёром предстоящего семинара выступит «Food with Love» – самарская компания по производству амарантового безглютенового хлеба и кондитерских изделий из амарантовой муки.

29 февраля в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

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Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ