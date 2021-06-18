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Обход Тольятти: при выборе мест отдыха и избегайте зоны строительства моста

18 июня 2021 19:37
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Использование водной части реки в непосредственной близости к объекту чревато возникновением несчастных случаев и риском травмирования.

В рамках реализации проекта обход Тольятти в настоящий момент выполняются работы по строительству моста через  Волгу.

На правобережье, в Шигонском районе Самарской области, работы идут вблизи сельского поселения Климовка.

На левобережье, в Ставропольском районе, вблизи сельского поселения Подстепки.

Строительно-монтажные работы производятся в круглосуточном режиме.

Использование водной части реки прибрежной территории для купания, катания на водных средствах, рыбной ловли в непосредственной близости к объекту чревато возникновением несчастных случаев и риском травмирования.

В целях сохранения вашей жизни и здоровья просим быть внимательными при выборе мест отдыха и избегать зоны строительства моста.
Не подвергайте свою жизнь опасности, предупроеждает администрация Самары.

Теги: Волга мост опасно для купания строительсто

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